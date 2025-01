Calcio a 5 serie a A2, sconfitta 5-3 a Roma. Buldog ko di misura

Sconfitta di misura per la Buldog Lucrezia, calcio a 5 serie A2, che cade in casa della capolista Real Fabrica Roma per 5-3. Al termine di un match tirato e combattuto, i cagnacci cedono al cospetto della prima della classe, pur con qualche rimpianto per non aver capitalizzato al meglio alcune situazioni favorevoli. In un ambiente abbastanza gelido, considerando la temperatura del periodo sia negli spogliatoi che durante il riscaldamento, i ragazzi di mister Elia Renzoni hanno lottato su ogni pallone, non riuscendo poi nel finale a riaprire la partita.

"Abbiamo combattuto contro la prima della classe giocando una gara gagliarda e consapevole dei nostri mezzi – afferma mister Renzoni –. Il Real Fabrica è in questo momento meritatamente la migliore squadra di questa serie A2 e ti punisce praticamente ad ogni errore. Ai miei ragazzi faccio un plauso per l’intensità e competitività che siamo riusciti a mantenere per tutta la gara mentre sono arrabbiato perché in alcuni momenti della partita, qualche svista arbitrale di troppo ci ha fortemente innervositi e, parlare troppo e ripetutamente con i direttori di gara, ci distoglie dai nostri obiettivi e ci fa sprecare energie che non possiamo disperdere così".

Il tecnico continua: "Il rammarico è aver chiuso il primo tempo con uno svantaggio di 3-1 quando potevamo fare molto di più sfruttando meglio le tante occasioni che abbiamo creato e commettendo un paio di errori che contro queste squadre non puoi permetterti. Nel finale della ripresa non siamo riusciti sul 4-2 a giocarci bene le nostre possibilità con il portiere di movimento complice qualche problema fisico accorso a Manfroi e altri atleti non in perfette condizioni. I giovani entrati nel finale hanno sfruttato al meglio ogni opportunità"

b. t.