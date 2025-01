Calcio a 5 serie A. Pizza al pubblico dell’Italservice:: "Siete la nostra grande risorsa»

L’Italservice si prepara a ospitare la Sandro Abate di Avellino domenica, ultima di andata, alle 20,45. Il patron Lorenzo Pizza carica l’ambiente: "La vittoria di sabato è stata molto importante. Ha regalato morale alla squadra, sconfitta immeritatamente martedì scorso dal Genzano. La prestazione era stata ottima, avremmo meritato minimo il pareggio. Siamo stati sfortunati. Il successo di Padova ci rende felici, lo dedico ai giocatori e allo staff tecnico. Se lo meritavano, veramente molto. I ragazzi stanno soffrendo da inizio campionato, giocando a ranghi ridotti perché la rosa era un po’ corta. Stanno giocando e lavorando tantissimo, siamo orgogliosi di loro".

Pizza assicura che Pesaro tornerà sul mercato, visto che Oitomeia non sarà a disposizione per diversi mesi: "Mercato? Restiamo vigili, vogliamo assolutamente mantenere la categoria e siamo pronti a strutturare l’organico se ci sarà bisogno. Un’eventuale occasione di mercato sarà colta al volo. Non possiamo fare innesti così, tanto per farli, ma restiamo alla finestra in sinergia con mister Bargnesi. Anche perché dovremo fare a meno di Oitomeia, che per motivi personali, che rispettiamo, è dovuto tornare in Brasile con la sua famiglia. Potrebbe tornare a fine campionato, speriamo, ma la realtà di oggi è che dovremo rinunciare a Oitomeia almeno fino ad aprile. Ci ributteremo, quindi, dentro al mercato".

Sulla Sandro Abate: "Giocheremo una gara molto difficile, contro una grande squadra, ben allenata. La società avversaria la conosciamo bene, il presidente Melillo è un amico. Sarà dura, ma siamo fiduciosi. La nostra forza, oltre a quella della squadra e del mister, è il pubblico. Il nostro sesto uomo. C’erano 1500 spettatori contro il Genzano, non ce lo scordiamo. Speriamo di bissare contro la Sandro Abate. La spinta dei tifosi è fondamentale. Questa è la più grande soddisfazione per la società e per tutti i partner che investono per l’Italservice Pesaro".

b. t.