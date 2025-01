Calcio a 5 serie A, il patron rassicura il pubblico dopo l’ultima sconfitta e annuncia il mercato. Pizza conforta l’Italservice:: "Siamo pochi, servono rinforzi»

Ultima giornata del girone di andata amara per l’Italservice Pesaro. La Sandro Abate sbanca il PalaMegabox 3 a 1. Domenica sera negativa per i biancorossi, che hanno dovuto sempre inseguire, senza successo, la squadra di Avellino. Complici anche gli altri risultati, Pesaro torna in zona playout, seppure ad un solo punto dalla quota salvezza. Primi 10 minuti senza reti, dove Pesaro ci prova con la manovra e la Sandro Abate punge in ripartenza, colpendo un palo. A 5 minuti dal termine gli ospiti sono a cinque falli e mister Basile si gioca il power play a tutto campo. Mossa che paga, perché sulla pressione dei rossiniani, si apre un pertugio che permette a Gui di sbloccare la gara: 0 a 1 all’intervallo. Nella ripresa la Sandro Abate insiste spesso col portiere di movimento e ancora una volta raccoglie i frutti: al 10’ è Galletto a sorprendere la difesa pesarese e a insaccare lo 0-2 da pochi passi. Ora è Bargnesi a inserire il quinto di movimento e l’Italservice trova la rete dell’1 a 2, con una spettacolare rovesciata di Saponara in area, a poco meno di 4 minuti dal gong.

Il pubblico, ancora numeroso, si infiamma e prova a spingere. Ma l’entusiasmo si spegne troppo presto, perché in contropiede Kenji è fenomenale nel fintare, rientrare e calciare sotto la traversa il pallone che vale l’1 a 3. Orgoglio e forcing finali non portano reti della speranza all’Italservice Pesaro, che chiude quindi il girone di andata con una sconfitta interna per 3 a 1. Attualmente i rossiniani sono al 13° posto in graduatoria. In zona playout. Barichello resta invece secondo come bomber nella classifica marcatori. "E’ stata purtroppo una brutta sconfitta – afferma il patron Lorenzo Pizza – ma niente di tragico, dobbiamo solo puntellare la squadra, siamo partiti corti e dobbiamo rinforzarci per tenere la categoria e salvarci". Potrebbe dunque esserci mercato: "Sì, l’ho comunicato anche alla squadra ieri mattina. Ci dispiace molto per il pubblico che ci sta seguendo, un migliaio nell’ultima gara, millecinquecento con Genzano: meritano di vedere una squadra che dia soddisfazione. Credo doveroso nei confronti del pubblico dare uno spetacolo più importante".

Ora una settimana di pausa, poi si gira la boa per lo start del girone di ritorno. Missione riscatto per Tonidandel e compagni. A partire dal prossimo incontro, di nuovo in casa: venerdì 7 febbraio al PalaMegabox arriverà la Roma.

b. t.