Calcio a 5 serie A, Italservice. Barichello rinnova

Il 2025 comincia con un rinnovo. Matheus Barichello c’è e non si tocca. fenomeno biancorosso ha scelto di rinnovare il suo contratto con l’Italservice anche per la stagione 2025-2026. Nero su bianco, accordo siglato con largo anticipo ed ennesima conferma delle ambizioni di tutta la famiglia Pizza. È anche una grandissima dimostrazione d’amore da parte di Barichello, che ha voluto così ribadire tutto il suo affetto verso il club, i suoi compagni e i tifosi biancorossi.

Matheus è oggi tra i giocatori più forti del campionato italiano di Serie A. In tante, in ogni modo, in questi giorni hanno provato a portarlo via dall’Italservice. Questa è la risposta della società. E Barichello ha scelto di restare all’Italservice senza nemmeno attendere la fine della stagione corrente. Una scelta inusuale di questi tempi, una scelta di cuore che vuol dire davvero tanto. L’Italservice Pesaro, una delle società più prestigiose, ha potuto così blindare uno dei suoi giocatori più importanti. Confermando in questo modo che le basi su cui la dirigenza sta costruendo il futuro sono solide. Il rinnovo di Matheus arriva poco dopo tre "colpi" invernali: Patias, Achilli e Badahi. Intanto il campionato è fermo. Quindi la squadra si sta allenando per iniziare nel migliore dei modi l’anno nuovo. L’obiettivo è salvarsi e magari anche guadagnando i playoff. Il prossimo incontro è in programma sabato 11 gennaio a Pomezia in trasferta.

b. t.