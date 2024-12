Calcio a 5 serie A: battuto Benevento per 4-1. L’Italservice brilla e cala il poker salvezza

ITALSERVICE 4 BENEVENTO 1

ITALSERVICE: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Witting, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Bonfim, Manservigi. All. Bargnesi.

BENEVENTO: Arvonio, Botta, Ramon Bueno, Colletta, De Crescenzo, Guerra, Marchesano, Mellone, Rodrighes, Stigliano, Lollo Suazo, Titon. All. Scarpitti.

Arbitri: Martina Piccolo di Padova (arbitro 1), Angelo Bottini di Roma (arbitro 2), Alessandro Cannizzaro di Ravenna (crono)

Reti: nel primo tempo 6’30 Saponara, 18’ 23 Lolo Suazo, 18’51 Barichello. Nel secondo tempo 3’20 Taurisano, 19’05 Wittig.

L’Italservice chiude il 2024 con una vittoria ancora più bella perché guadagnata davanti al pubblico amico. Un primo tempo molto denso. E’ un tourbillon di emozioni. Le due formazioni si affrontano a viso aperto. A sbloccare il risultato ci pensa Saponara dopo 13 minuti di gioco. E’ un gol pulito, confezionato nello stile del numero 65, giocatore solido, senza fronzoli, ma quadrato e concreto. I primi 20’ sembrano correre lisci come l’olio per i biancorossi avanti di un gol. Ma a poco più di 120 secondi dalla pausa lunga, ecco che i campani agguantano i padroni casa. La trasformazione appartiene a Lollo Suazo. Il laterale avversario passa Ricordi che fino a quel momento aveva resistito agli assalti del Benevento. Ma è un Pesaro che non muore mai e dopo solo 28 secondi arriva pronta e spietata la risposta degli uomini di Bargnesi. Si va all’intervallo con il 2-1 siglato dal folletto Barichello.

Nella ripresa l’Italservice aumenta di intensità offensiva e arriva il terzo gol frutto di una bella triangolazione trasformata da Taurisano (3-1). A 6’ dal termine della sfida coach Scarpitti, grande ex del match, gioca la carta del portiere di movimento. Ricordi però para tutto. E a porta vuota Wittig cala il poker. E’ 4-1. Per il team della presidente Marinelli è una vittoria importantissima in chiave salvezza. Ora i biancorossi salgono a quota 10 in classifica. Il campionato si ferma, si torna a giocare l’11 gennaio 2025 in casa del Pomezia.

Beatrice Terenzi