Calcio a 5 serie A, domani in campo alle 19. Patias spinge l’Italservice: "A Pomezia per vincere»

L’Italservice Pesaro inizia il 2025 con la partita di Pomezia, domani alle 19 con la Fortitudo (diretta streaming visibile attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5). Gara che coincide con il debutto di Alessandro Patias, che si presenta così: "Perché ho scelto l’Italservice? Pesaro è una società che ha già vinto tutto in Italia, più volte. Parliamo di un club vincente, che mi permetterà di competere ad alti livelli e di trovarmi bene insieme alla mia famiglia. Sono alcuni anni che parliamo del mio arrivo qua, poi non si era mai concretizzato per un motivo o per un altro. Finalmente, adesso, posso giocare per una maglia che ho sempre apprezzato".

Sul match di domani il campione avvisa: "Sarà difficilissimo giocare in un campo veramente ostico. Sarà una partita tosta, il Pomezia è imbattuto davanti al proprio pubblico. Io sono sempre dell’idea che qui, in Italia, c’è da lottare in ogni incontro, regalando il meno possibile, restando sempre dentro al match. Servirà il Pesaro migliore per vincere".

Il Pomezia ha battuto la Meta Catania 3-2 nel recupero dell’ottavo turno. Un successo maturato contro i campioni d’Italia in carica e freschi campioni di Supercoppa. Patias, però, non si nasconde: "La rosa è molto giovane, ci sono ragazzi con grandi potenzialità. Noi più esperti dobbiamo dare una mano ai nostri compagni. Sono sicuro che potremo fare bene insieme. Bisognerà prendere fiducia. Il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, ma una realtà come l’Italservice può ambire a qualcosa in più. Sono convinto che possiamo lottare per un piazzamento playoff, sono arrivato per questo".

b. t.