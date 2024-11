Calcio a 5 serie A. Italservice, ci sarà pure una prima volta. Feldi Eboli è seconda ma bisogna provarci

A caccia della prima vittoria stagionale. Ma non sarà facile. Oggi alle 20,30 al PalaMegabox arriva la Feldi Eboli, seconda in classifica. Intanto l’Italservice viene dal primo punto di campionato, conquistato a Orte contro Viterbo nel turno infrasettimanale. Ma la squadra della presidente Simona Marinelli vuole vincere davanti al suo pubblico per dimostrare che questa assenza di successi in questa prima fase dell’anno è un risultato bugiardo. Una situazione che è anche conseguenza di un calendario davvero tosto quello giocato finora dai pesaresi che hanno incontrato tutte big, tutte formazioni che aspirano a recitare un ruolo da protagoniste. E anche la Feldi Eboli di stasera fa parte di quel gruppo di corazzate. Il sesto turno quindi si annuncia complicato per i biancorossi che però potranno contare sul pubblico amico. Sul campo di capitan Tonidandel e compagni arriva la vice capolista di una graduatoria che è lo specchio di una stagione davvero tosta. A guardare tutti dall’alto c’è l’Ecocity Genzano che sta viaggiano, per ora, a punteggio pieno. Una vera e propria schiacciasassi.

Tornando all’avversaria di oggi, i campani hanno vinto quattro incontri, pareggiandone solo uno nel turno infrasettimanale di martedì (1-1 sul parquet della Came Treviso). I salentini sono imbattuti e tra i candidati principali per la vittoria del tricolore. L’Italservice, forte del suo pubblico, deve fare a meno di capitan Felipe Tonidandel, vittima del cartellino rosso rimediato ad Orte martedì scorso. La gara vista sul campo dell’Active Network, nel primo tempo, dopo l’espulsione del capitano e, soprattutto, dopo essere andati sotto nel punteggio, lascia ben sperare mister Davide Bargnesi.

Abnegazione, senso di appartenenza e voglia di lottare non possono mancare in una sfida complicata come quella di oggi con la Feldi Eboli. Oitomeia e compagni ne sono consapevoli. Ma di certo non si tireranno indietro. "Sarà una partita molto difficile – avvisa mister Davide Bargnesi -, affrontiamo un’avversaria che non ha bisogno di presentazioni. E poi arriverà a Pesaro ferita dal pareggio con Treviso del turno scorso. Prima di quel risultato viaggiavano a punteggio pieno. E’ una formazione che fa della difesa il suo cavallo di battaglia, basta vedere che finora ha preso solo tre gol. Mi aspetto una sfida molto dura. E poi noi saremo senza capitan Tonidandel, espulso ingiustamente contro Viterbo martedì sera".

b. t.