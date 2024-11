CALCIO A 5 SERIE A: OGGI AL PALAMEGABOX CONTRO MANFREDONIA ALLE 20,30 PER DARE CONTINUITA’ AL SUCCESSO DI TREVISO. Italservice in cerca di conferme, Oitomeia dopo la doppietta: "Vincere per i tifosi»

L’Italservice Pesaro cerca conferme davanti al suo pubblico. I biancorossi, reduci della vittoria maturata sul parquet della Came Treviso, tornano oggi alle 20,30 al PalaMegabox per affrontare la Vitulano Drugstore Manfredonia. Il match valido per l’ottava giornata della regular season di serie A. C’è Oitomeia a spronare l’ambiente, autore di una doppietta con la Came Treviso: "Vincere la prima partita è stata una sensazione unica. Avevamo già dimostrato le nostre capacità e competenze contro delle grandi squadre e sapevamo che la vittoria era molto vicina. Poche formazioni sono riuscite a battere la Came a casa sua, e noi abbiamo giocato commettendo pochissimi errori, sia individuali che collettivi. La nostra forza mentale è stato l’aspetto decisivo sabato scorso". Sotto stasera con il Manfredonia: "Dobbiamo dimostrare la nostra forza a casa nostra, indipendentemente dall’avversario, creando un’atmosfera unica. I nostri tifosi non ci abbandonano mai, continuano a sostenerci e a credere nel nostro lavoro. È arrivato il momento di ricompensarli con una grande partita e un finale felice. Essere una squadra forte in casa è nel dna del club. Giocheremo per dimostrarlo". Oitomeia (foto), inoltre, analizza il suo arrivo di quest’anno all’Italservice: "Mi sono ambientato molto bene con il club e in città. Mi sembra di giocare qui da anni. E’ stata ed è una sfida enorme trovare i quartetti ideali e stabilire uno schema di gioco solido, visto che la squadra è completamente nuova. Questo gruppo è spettacolare, tutti si stanno impegnando al massimo, ricoprendo spesso ruoli fuori dalla zona di comfort per il bene della squadra. Questo atteggiamento, sicuramente, forma un gruppo vincente".

b. t.