Calcio a 5 serie A e settore giovanile: i ragazzi di Casisa battono in finale il Fabriano e vincono la Coppa. Colpo Italservice: Munzo. E l’Under 21 trionfa nelle Marche

L’Italservice piazza il colpo : ecco Juan Franciso Munzo, per tutti nel futsal semplicemente Juan Franc. Calciatore spagnolo, arriva dalla Fortitudo Pomezia dove ha giocato questa prima metà di stagione. Classe 1999, "talento" è la parola chiave per descrivere e accogliere il nuovo giocatore offensivo (laterale o pivot) che a Pesaro indosserà la maglia numero 14. E’ cresciuto nelle giovanili del Barcellona, poi l’arrivo in Italia alla Came Dosson (ora Came Treviso) nell’estate del 2019. Lì è rimasto per quattro stagioni, tutte in Serie A, con tante battaglie affrontate anche contro l’Italservice e tanti gol realizzati in biancoceleste, più di 50 in tutto. Voluto fortemente dalla società biancorossa, la presidente Simona Marinelli, il patron Lorenzo Pizza e tutta la società lo accolgono con grande entusiasmo. Si aggiunge all’arrivo pochi giorni fa di Moahbz – classe 2005 e già a segno domenica a Napoli – nell’ottica del club di inserire maggiore imprevedibilità e gioventù alla squadra, per questa stagione e per le prossime.

Intanto la squadra Under 21 allenata da Giovanni Casisa ha vinto la Coppa Marche al Palatriccoli di Jesi superando per 3-2 il Real Fabriano. Nella terza giornata delle finali i biancorossi hanno sfidato un avversario che per tutto il cammino ha appaiato i pesaresi: 27 punti a testa, primato nel girone condiviso, 150 i gol fatti totalizzando le due compagini e 1 sola sconfitta per parte. Una finale vibrante. A partire meglio sono i rossiniani in vantaggio all’8’ con Boullouh, meglio conosciuto come Mohabz che gioca anche in prima squadra. La risposta del Real Fabriano non si fa attendere, ma chi sembra il più ispirato in fase offensiva veste ancora la maglia numero 6 dell’Italservice. Le due conclusioni sembrano un copia e incolla a piede invertito rispetto al gol ma con il pallone di poco fuori. Al 16’ D’ambrosio colpisce il palo esterno dalla distanza prima del raddoppio tutta classe e tecnica al 18’. Sessanta secondi dopo Cofani e Zepponi provano d’orgoglio a dimezzare lo svantaggio (conclusioni a botta sicura respinte in rapida successione da un attento Petrucci). Quasi come una scossa di assestamento, da lì, poco o nulla tranne qualche conclusione velleitaria o comunque ben controllata dalle rispettive retroguardie. Dopo i primi trenta minuti il risultato è illuminato sul 2 a 0 in favore dell’Italservice.

Al rientro dagli spogliatoi il primo vero lampo a favore del Real Fabriano arriva eccome, con il contropiede solitario di Argalia che al 7’ scaraventa un mancino forte e preciso che vale il 2 a 1. Se l’inerzia della gara è per tutti verso i "cartai", non lo è per Boullouh, che dopo 3 minuti spara dai 12 metri un potentissimo destro bucando Lacchè e riportando i rossiniani a due lunghezze di sicurezza. L’ultimo vero squillo della gara arriva a 2 minuti dalla fine con Loroni che sfrutta una buona pressione per incrociare rasoterra sul palo lontano. E’ 3 a 2 e finale da brividi veri al PalaTriccoli che però vede al triplice fischio esplodere di gioia mister Casisa e i suoi ragazzi. L’Italservice è campione della Coppa Marche Under 21.

