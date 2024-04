Calcio a 5, serie A femminile. Tutto facile per Falconara a Foligno. Sette reti e terzo posto confermato

0

FALCONARA

7

ATLETICO : Proietti, Narcisi, Harakawa, Mercuri, Bisognin, Paggi, Ferroni, Magnini, Corboli, Zelli, Di Martino, Cecconi. All. Battistone.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Gregori, Pirro, Pesaresi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti.

Arbitri: Minardi (Cosenza), Loprete (Catanzaro). Crono: Paverani (Roma 2).

Reti: pt 5’52’’ Elpidio (F), 17’06’’ Kubaszek (F), 18’42’’ Pereira (F); st 1’19’’ Ferrara (F), 8’18’’ Soldevilla (F), 16’08’’ Ferrara (F), 17’47’’ Praticò (F).

Note: ammonite Mercuri (A), Pellegrino (A), Narcisi (A).

Tutto facile per lo Stilcasa Costruzioni Falconara che, a Foligno, ne rifila sette a un Atletico già salvo. Oltre alle indubbie qualità tecniche delle Citizens, ha prevalso anche la voglia di confermare il terzo posto (in vista della post season). Nel primo tempo la gara si mette subito in discesa grazie ad Elpidio, Kubaszek e Isa Pereira. Un punteggio irrobustito nella ripresa dalla doppietta di Ferrara, il gol di Soldevilla e il punto del definitivo 0-7 di Praticò. La squadra di Domenichetti aggiunge altri tre punti e mantiene il gradino più basso del podio, sempre a -1 dal TikiTaka Francavilla. Prossimo appuntamento domenica prossima, al PalaBadiali, contro il Molfetta, quinta forza del campionato. Una gara tutt’altro che facile.