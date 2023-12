Calcio a 5 serie A. Italservice in rimonta. Schiochet aggancia la matricola Viterbo

ITALSERVICE PESARO

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Dener, Canal, Schiochet, Berkane, Luberto, Vavà, Pires, Belloni, MIguelin, D’Ambrosio All. Scarpitti

ACTIVE NETWORK: Perez, Lepadatu, Curri, Poletto, Igor, Davì, Romano, Berti, Scigliano, Lamedica, Massafra, Frigerio All. Monsignori

Marcatori: 6’15’’ p.t. Berti (A), 9’33’’ Schiochet (I)

Note: ammoniti: Tonidandel (I), Curri (A)

Arbitri: Andrea Antonio Basile (Torino) Carmone Genoni (Busto Arsizio) Crono: Alessandro Cannizzaro (Ravenna)

Finisce in parità. Un gol a testa. L’italservice pareggia in rimonta in casa contro la neopromossa terribile Viterbo che ha confermato le sue qualità. Nell’ultima partita dell’anno il team della presidente Marinelli conquista un punto comunque importante e beneagurante per il proseguo di un campionato dove tutti possono dire la loro. Gli ospiti vanno a segno per primi con Berti. La risposta dei locali porta la firma di Schiochet, servito dall’onnipresente Tonidandel. Si decide tutto nel primo tempo. Nella ripresa i biancorossi provano a più mriprese e con ogni sforzo a siglare il sorpasso, ma la porta avversaria sembra stregata e la palla non ne vuole sapere di entrare.

Una serata, quella di ieri, al PalaMegabox che ha comunque divertito i presenti. Tanta gente sulle tribune e il settore giovanile del club ad applaudire i propri beniamini. Il direttore generale Nicola Munzi commenta così l’incontro con i laziali: "Una gara che è andata in calo. Nel primo tempo eravamo partiti bene poi c’è stato un calo. È stato un match abbastanza equilibrato. Alla fine il pareggio ci sta".

