Calcio a 5 serie A, pesaresi generosi ma finisce 4-5 per Torino. Italservice sfiora la grande rimonta

ITALSERVICE : Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

L84 TORINO: Tondi, Rescia, Raguso, Tuli, Cuzzolino, Fortini, Siqueira, Josiko, Nunes, Braga, Mendes, Murilo Schiochet. All. Paniccia.

Reti: 10’ Josiko, 16’ Barichello (aut.), 17’Rescia, 14’ (st) Fortini, 17’ (st) Tondi, 18’ (st) Oitomeia, 19’ (st) Galliani (2)

Rimonta strozzata per una Italservice che sfiora la vittoria contro la corazzata piemontese. Contro una delle big che a Pesaro firma il secondo successo consecutivo, restando imbattuta, i biancorossi sotto di 0 a 3 reagiscono, ma sul più bello non riescono a impattare. Dopo un primo tempo che porta la firma degli ospiti, nella ripresa inizia la cavalcata dei locali. L’ultimo ad arrendersi è Galliani che porta i suoi a - 1 poi non c’è più tempo, la gara termina 4 a 5. Nella prima partita in casa contro una formazione infarcita di ex come Cuzzolino, Fortini e Murilo Schiochet, il team della presidente Marinelli lotta. Ma è L84 ad andare in vantaggio al 10’ e 37’ grazie al gol realizzato da Josiko. Il raddoppio del Torino arriva al 16’ e 24’’ grazie all’autorete di Barichello. Il tris di L84 giunge al 17’ e 5’ grazie al gol messo a segno da Rescia. Il primo tempo termina 0 a 3.

Nel secondo tempo l’Italservice accorcia le distanze al 10’ e 9’ grazie al gol realizzato da Barichello. Ma presto c’è il poker di Torino al 14’ e 24’’ dall’ex Fortini: 1-4. Gli avversari sono incontenibili e firmano la cinquina al 17’ e 29’’ con Tondi: 1-5.Ed ecco che arriva il secondo gol dell’Italservice al 18’ e 19’’ grazie a Oitomeia: 2-5.L’talservice e’ scatenata e al 18’ e 45’’ grazie al gol realizzato da Galliani è 3-5.Galliani immancabile sigla la doppietta al 19’ e 30’. È 4-5. Ma il cronometro non concede altro tempo ai padroni di casa. Dopo la sconfitta di Roma, ecco un altro stop amaro per gli uomini di mister Bargnesi. La squadra è giovane, ma esce a testa alta dalla sfida con avversarie con obiettivi ben più ambiziosi.