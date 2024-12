Calcio a 5 serie A2. Match vibrante all’"Omar Sivori». Buldog fa sua la sfida con Prato

Match ricco di colpi di scena e pioggia di gol al Pala Omar Sivori. La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, supera per 10-7 il Prato C5 al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore e di alta intensità tecnica e agonistica. I "cagnacci" strappano un successo preziosissimo davanti al pubblico amico, contro una compagine di assoluto livello, riuscendo a fare un bel balzo in avanti in classifica generale e accorciando sul gruppetto delle prime della classe. Una vittoria che certifica anche il buon momento dei gialloblu, in vista anche di un’altra sfida impegnativa, quella contro il Russi. Una partita che ha visto un primo tempo ben interpretato dalla Buldog Lucrezia, capace di andare all’intervallo lungo sul 5-1, dopo aver mostrato buone giocate e trame di gioco ficcanti. Ripresa in cui i toscani spingono, approfittando anche del quinto di movimento, riuscendo a ridurre il divario, ma i "cagnacci" riescono a tenere botta e nel palpitante finale sfruttano alcune disattenzioni degli avversari per riuscire a portare a casa i tre punti.

"Abbiamo affrontato oggi un grande avversario – afferma mister Renzoni – e quindi abbiamo preparato una grande partita. Sapevamo che aspettava tecnicamente un avversario che non è mai finito: abbiamo avuto un approccio strepitoso, andando in vantaggio di 4 gol, e i nostri avversari con il portiere di movimento hanno trovato la strategia per fermare il nostro impeto, visto che fino a quel momento eravamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista. Nel secondo tempo abbiamo un po’ pagato il fatto che oggi avevamo recuperato alcuni uomini fermi per un po’ di tempo a causa di infortuni e questa cosa l’abbiamo un po’ pagata. Complice la loro grande tecnica e qualità con il portiere di movimento, abbiamo rischiato il tutto per tutto inserendo Napoletano e spostando alcune pedine sullo scacchiere tattico che ci hanno permesso di recuperare il divario tra noi e loro, chiudendo alla grande". b. t.