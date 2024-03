Calcio a 5 serie A2. La Buldog morde Roma. Vittoria che vale oro

La Buldog Lucrezia, serie A2 calcio a 5, espugna il parquet della Real Fabrica per 4-3 al termine di un match tirato e conquista tre punti pesanti in ottica salvezza su un campo difficile. Un match che si era messo subito bene per i gialloblu, con la bella rete di Manfroi, a cui aveva risposto Russo con la deviazione sotto rete. Taurisano e Piersimoni di testa portavano avanti la Buldog sull’1-3 prima della rete di Emer del 2-3 con cui si andava al riposo lungo. I padroni di casa fallivano anche un tiro libero con Emer, ben bloccato da Corvatta, e i gialloblu perdevano Taurisno per espulsione. Nella ripresa Proietti in contropiede siglava il 3-3, e nel finale palpitante Cirillo trovava il gol che valeva i tre punti.

"A Roma ci aspettava una partita molto complicata vista la posta in palio e visto che il Real Fabrica è una squadra che in casa ha costruito tutti i suoi punti con prestazioni di grande intensità – afferma mister Renzoni –. Abbiamo preparato la partita in settimana cercando di curare tutti gli aspetti e i ragazzi sono stati molto bravi ad approcciare ed interpretare la gara nel modo giusto. Sul 3-1 per noi eravamo in pieno controllo del match ma poi episodi, come l’espulsione di Alessio Taurisano e un gol subito su punizione dove dovevamo stare più attenti, hanno ridato fiducia alla squadra di casa". Ma la Buldog non ha mollato: "Nella ripresa la partita è stata molto equilibrata ma caratterizzata da errori anche banali sia da una parte che dall’altra e su uno di questi errori in fase difensiva i nostri avversari hanno trovato il pareggio su un rilancio. Sul finale molto teso siamo stati bravi a sfruttare la nostra occasione per vincere la partita e poi a difendere con ordine il loro attacco con il portiere avanzato. Tre punti voluti e conquistati con spirito di squadra e coraggio che ora ci danno ossigeno per questa volata finale per la salvezza".

b.t.