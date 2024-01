Calcio a 5 serie A2. Sabatinelli apre e chiude, la Buldog Lucrezia a raffica contro Roma. Coach Renzoni: "Voglio continuità, il nostro campionato inizia oggi»

La Buldog Lucrezia (serie A2 calcio a 5) torna al successo davanti al proprio pubblico 6-2 contro la 1983 Roma 3Z History. Partenza sprint per la Buldog Lucrezia, che presentava il nuovo Piersimoni, che passa in vantaggio al quinto minuto con la bella girata di Taurisano, con protesta degli ospiti per un contatto su Biasini ad inizio azione. Locali vicini al raddoppio. La svolta arriva al 15’ quando Sabatinelli trova il gol del raddoppio. Gli ospiti passano con il quinto di movimento, ma quasi allo scadere incappano nel sesto fallo e Manfroi, dopo aver fallito il tiro libero, insacca la ribattuta per il 3-0.

Nella ripresa i romani continuano con il quinto di movimento, ma i locali piazzano un uno-due micidiale ad avvio di ripresa con le reti di Napoletano e Sabatinelli che di fatto chiudono la partita. I capitolini perdono per espulsione Hanout e non riescono più a rientrare in partita. Di Campo e Ciciotti le altre reti dei fanesi. "Abbiamo ottenuto un successo in cui abbiamo sfoderato anche una convincente prestazione – afferma mister Elia Renzoni – ora dobbiamo trovare continuità di risultati da qui in avanti, perché il nostro campionato inizia oggi".

b.t.