Calcio a 5 serie B. La Mernap sorprende la capolista. Ora due settimane di sosta

Corinaldo

1

Mernap Faenza

5

CORINALDO: Perlini C., Perlini A., Rotatori, Jacchetti, Pianelli, Micci, Campolucci, Vesprini, Bronzini, Pettinari, Agostinelli, Mancini. All.: Tinti

FAENZA: Delvecchio, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Magliocca, Grelle, Hassane, El Oirraq, Pellini, Kasimi, Di Maio, Pagliai. All.: Vespignani

Reti: 6’ pt Grelle, 17’ pt Garbin, 3’ st Magliocca, 8’ st Hassane, 18’ st Micci, 19’ st El Oirraq

Colpo grosso della Mernap in casa della capolista. Con questa vittoria i faentini balzano in vetta insieme all’Eta Beta Fano, ma hanno una partita in più disputata rispetto a tutte le prime quattro in classifica, dovendo ancora riposare. La Mernap chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Grelle e di Garbin poi continua a dominare e con Magliocca e Hassane si porta sul 4-0 dopo soli otto minuti del secondo tempo. Il campionato di B si ferma due settimane. La Mernap tornerà in campo sabato 21 alle 15 al PalaCattani contro Jesi, che sarà la penultima giornata di andata. Classifica: Eta Beta Fano 18; Corinaldo 16; Mernap* e Recanati 15; Montegranaro* 14; Jesi 12; Chieti e Teramo 10; Macerata 9; Ancona 4; Montesilvano 1. * deve ancora riposare