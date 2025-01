Calcio a 5 serie b. L’Italgronda scivola contro il Balca Poggese

Inizia con una inattesa sconfitta il girone di ritorno dell’Italgronda Futsal Prato, che è stata battuta sul proprio terreno dal Balca Poggese. I bolognesi, allenati dall’ex Prato Calcio a 5 Velimir Andrejic, hanno vinto di misura: al Pala Keynes il match è infatti finito sul 5-6. Per la squadra del Dt Busato e dell’allenatore Calamai si tratta della seconda sconfitta consecutiva davanti al pubblico amico: anche nel turno precedente, ultimo d’andata, i pratesi erano stati infatti battuti in casa dal Real Casalgrandese. In classifica, l’Italgronda è quindi scivolata in settima posizione. Contro il Balca Poggese, i pratesi sono andati a rete con una doppietta Balestri e con un gol a testa Piccirilli, El Gallaf e Venturi. Calamai e Busato hanno utilizzato questi uomini: Laino, Ed Daoudy, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Disca, Ciottoli. La classifica del girone C della serie B: X Martiri 26 punti; Villafontana e Mattagnanese 24; Boca Livorno 21; Balca Poggese e Real Casalgrandese 18; Italgronda Futsal Prato 17; Bagnolo, Arpi Nova Campi Bisenzio, Versilia 15; Futsal Torrita 12; Sangiovannese 3.

Massimiliano Martini