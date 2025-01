Calcio a 5 serie B. Mernap, matricola terribile. Sabato all’esame Teramo

La ‘matricola terribile’ Mernap sta disputando una stagione da record. I faentini hanno esordito nello scorso fine settimana e nel 2025 vincendo 4-3 in casa con Recanati, conquistando tre punti d’oro che le hanno permesso di mantenere la vetta solitaria della classifica. Una posizione che se mantenuta a fine stagione, varrà la promozione diretta in A2. La Mernap sta disputando un campionato incredibile considerando che è al debutto in B nazionale ed è stata inserita in un girone molto duro, ma la società non vuole fare voli pindarici, mettendo come primo obiettivo la salvezza diretta. Un traguardo ancora da centrare visto che i playout distano solo sei punti. Il segreto della squadra è la coesione del gruppo che ha trovato mister Vespignani, bravo a trovare subito i migliori automatismi in un roster comunque di valore. Intanto i rossoneri hanno conquistato la qualificazione alla Coppa Italia, che prevede due turni ad eliminazione all’interno dei rispettivi gironi tra le prime quattro classificate a fine andata (12 e 26 febbraio), con le otto vincitrici dei gironi che disputeranno la Final Eight in una sede unica.

Sabato la Mernap giocherà alle 15 in casa della Lisciani Teramo, insidiosa formazione in corsa per i playoff. Classifica: Mernap 21; Corinaldo 20; Eta Beta Fano e Jesi 18; Recanati, Macerata, Chieti e Teramo 16; Montegranaro 15; Ancona 10; Montesilvano* 1. * già riposato

l.d.f.