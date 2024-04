Calcio a 5 Serie B e C2. Atletico Fucecchio a un passo dalla promozione

L’impresa era titanica, ma fin quando c’è stata speranza la Vigor Fucecchio ci ha provato. Adesso, però, dopo la sconfitta interna contro la più quotata Real Casalgrandese i fucecchiesi sono ufficialmente retrocessi in Serie C1, con una giornata di anticipo. Pur potendo ancora agganciare a quota 22 l’Arpi Nova, infatti, i ragazzi di coach Poli resterebbero dietro al team di Campi Bisenzio per la peggior differenza reti negli scontri diretti (vittoria 6-3 all’andata e ko per 9-3 al ritorno). Tornando al 3-5 incassato a Fucecchio dagli emiliani, i padroni di casa sono andati due volte in vantaggio con Montalbano e Byaze ed hanno impattato pure sul 3-3 con un gran gol di tacco di Grancioli, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Inutile, quindi, ai fini della classifica il derby di domani alle 15 a Prato. Quindi, nella prossima stagione potrebbe tornare il derby di Fucecchio. L’Atletico, infatti, è a un solo punto dalla promozione in C1. Dopo il rotondo 7-0 rifilato a domicilio alla Sestoese (cinquina di Frediani e reti di Gianmarco Magini e Zito) ai biancorossi basterà non perdere stasera alle 21.30 all’Aca di Fucecchio contro il Midland, quinta forza del campionato. Questo grazie anche al pareggio che il Limite e Capraia ha saputo imporre al Timec, dopo aver frenato proprio l’Atletico nella giornata precedente. Un 3-3 firmato per i giallorossi da Cardellini, Nesti e Vannini. Stasera alle 21.30 a Montemurlo ultimo impegno stagionale anche per il team di Gargelli, in casa del Chiesanuova.