Calcio a 5 Serie B e C2. Bomber Frediani cala il poker. E l’Atletico Fucecchio vola

Una strepitosa quaterna del suo bomber Giorgio Frediani spiana la strada all’Atletico Fucecchio nel recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C2, rinviata lo scorso 3 novembre per l’alluvione, contro l’Olimpia Pistoiese. L’attaccante biancorosso sale così a quota 29 reti complessive in 15 partite, che ne fanno il capocannoniere del girone. Al contempo con questi 3 punti i biancorossi di coach Perretta restano in scia alla capolista Timec Prato, distante appena due punti. Nello stesso campionato amaro inizio di nuovo anno invece per il Limite e Capraia, uscito sconfitto per 6-4 dal campo della Folgor Calenzano, al termine di una gara molto combattuta dall’inizio alla fine. Alla squadra di mister Gargelli non sono bastati i centri di Cardellini, Fashandi, Vannini e Sodi. I giallorossi restano così a 24 punti, a 3 lunghezze dalla zona play-off.

Passiamo infine al girone C di Serie B nazionale, dove una “incerottata“ Vigor Fucecchio (sette le assenze tra infortuni, influenza e squalfiche) chiude il girone di andata con una sconfitta interna per 8-2 nel derby con il Futsal Prato, seconda forza del campionato. Oltre ai gol dei due classe 2004, Qevani e Pellegrini, le note liete arrivano dal minutaggio concesso ad Andrea Minneci (’04) e Mirco Lorenzelli (’06), che avevano già debuttato l’anno scorso, e dai primi passi in B per Kujtim Masha (’06) e Luca Minneci (’07).