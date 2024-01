Calcio a 5 serie b e c2. Scontro salvezza per la Vigor Fucecchio

Tutto pronto per un altro turno di calcio a 5. Si parte stasera con le due gare della prima giornata di ritorno del girone B di serie C2 regionale. Alle 21.30 il Limite e Capraia sarà di scena all’impianto Becheroni di Prato per affrontare La Querce, formazione che con 16 punti in classifica ha 8 lunghezze in meno dei giallorossi, mentre alle 22.30 l’Atletico Fucecchio scenderà in campo alla palestra Gramsci-Keynes di Prato contro il San Giusto. Quest’ultimo un incontro ad alta quota visto che i biancorossi fucecchiesi sono secondi con 34 punti, a più due sui rivali.

Per quanto riguarda il raggruppamento C della Serie B nazionale, invece, domani alle 15 la Vigor Fucecchio riceverà il Sant’Agata Futsal. Una partita assolutamente da non fallire per il gruppo di coach Poli visto che gli emiliani sono ultimi con appena 3 lunghezze di ritardo dai fucecchiesi, che all’andata si imposero per 6-3. Da allora, però, le due compagini hanno messo insieme gli stessi 5 punti con la Vigor che ne ha collezionati appena 2 nelle ultime 9 partite.