Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor Fucecchio beffato nello scontro salvezza. Vittorie importanti per Atletico e Limite e Capraia

Una partita che lascia tanto amaro in bocca quella che ha visto la Vigor Fucecchio cedere 6-7 in casa al Balca Poggese nello scontro diretto in chiave salvezza del girone C di Serie B nazionale. Avanti 4-1 i ragazzi di coach Poli si sono fatti raggiungere sul 5-5, con gli ospiti che poi nel finale hanno saputo portare il risultato dalla loro parte. Scivolati a meno 8 dai diretti rivali, i neroverdi adesso devono fare la propria corsa salvezza sull’Arpi Nova, distante 6 lunghezze, per centrare almeno i play-out. Nel girone B di Serie C2 regionale, invece, torna al successo l’Atletico Fucecchio, che dopo 2 pareggi consecutivi espugna 4-1 il campo dell’Olimpia Pistoiese. Una doppietta di Frediani e un gol a testa dei gemelli Magini valgono il blitz dei ’Colchoneros’ che, complice l’inaspettata sconfitta casalinga del Timec Prato tornano da soli al comando della classifica con 57 punti e una lunghezza sui diretti rivali. Con sette giornate al termine del campionato si preannuncia insomma un duello esaltante per la promozione diretta in C1, con lo scontro diretto di ritorno a Prato di venerdì 8 marzo che potrebbe essere decisivo. Nello stesso raggruppamento sorride anche il Limite e Capraia, capace di piegare 5-4 in casa la Folgor Calenzano. Il team di mister Gargelli ha la meglio, al termine di un match complicato e molto combattuto fino alle battute conclusive, grazie alla tripletta di Vannini e ai centri di Calugi e Nesti. Successo che permette ai giallorossi di salire a quota 33 punti, confermandosi in ottava posizione, a ridosso della zona play-off.