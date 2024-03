Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor Fucecchio, salvezza in salita. E per l’Atletico è l’ora della verità

Luci ed ombre per le due compagini fucecchiesi di calcio a 5. A brillare è ancora una volta l’Atletico Fucecchio, che grazie al successo interno contro il Quartotempo Firenze continua a comandare il girone B di Serie C2 regionale con una lunghezza di margine sul Timec Prato, sul cui campo sarà protagonista proprio nel prossimo turno di venerdì sera (fischio d’inizio alle 22 al pattinodromo di Maliseti). I biancorossi di coach Perretta hanno avuto la meglio per 4-2 grazie alla ’vecchia guardia’: doppietta di Brancati e ai gol di Zito e Menichini. Trasferta amara invece nel raggruppamento di Serie B nazionale per i ’cugini’ della Vigor, battuti per 5-2 a Borgo San Lorenzo dalla quotata Mattagnanese. Con grande cinismo i mugellani colpiscono tre volte in contropiede nel primo tempo. Nella ripresa capitan Grancioli suona la carica con una doppietta, ma due traverse e qualche errore di troppo alla fine costano la sconfitta ai ragazzi di coach Poli. Un ko che rende ancor più complicata la rincorsa salvezza. In tal senso diventa di vitale importanza la prossima sfida, in programma sabato alle 15 al palazzetto di Fucecchio, dove arriverà il Levante Futsal, penultimo in classifica a meno uno dalla Vigor. Tornando al match di Borgo San Lorenzo, pur senza cercare alibi, è oggettivamente curioso che ai fucecchiesi non sia stato fischiato neanche un fallo a favore, probabilmente un record difficilmente ripetibile.

Infine, sempre nel girone C di Serie C2 ultimo turno senza giocare per il Limite e Capraia, che si è visto rinviare l’incontro di Firenze contro la Laurenziana per il maltempo (si trattava di un impianto all’aperto). Giallorossi che torneranno quindi in campo venerdì sera alle 21.30, ospitando al Cecchi di limite sull’Arno il Centro Storico Lebowski, attualmente terzo in classifica con 54 punti e solo due sconfitte rimediate finora. Un impegno insomma decisamente ostico per i ragazzi di Gargelli.