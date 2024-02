Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor, trasferta tosta

Archiviata la sosta del campionato, riprende domani alle 16 da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia la corsa verso la salvezza nel girone C di Serie B nazionale della Vigor Fucecchio. Gli uomini di coach Poli sono però chiamati ad una trasferta decisamente complicata, come racconta anche la classifica che vede il Bagnolo quarto con 24 punti ed un percorso interno di 5 vittorie e 2 sconfitte nelle 7 gare disputate finora. Soltanto 4, invece, i punti raccolti fuori casa dai neroverdi fucecchiesi, che hanno però bisogno di fare bottino per rimanere agganciati al treno salvezza.

Per quanto riguarda poi il campionato di C2 regionale turno infrasettimanale tutto sommato positivo per le due compagini del territorio. Partiamo dalla capolista Atletico Fucecchio, che passa anche a Firenze sul campo della Laurenziana: a firmare il 6-3 finale ci hanno pensato Frediani, Gianmarco Magini, Zito, Lorenzo Magini, Cripezzi e D’Alcamo. Questa la formazione biancorossa: Tommasino, Pintus, Menichini, Magini L., Magini G., D´Alcamo, Cripezzi, Frediani, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani. Stasera, però, gli uomini di Perrotta dovranno subito tornare in campo, alle 21.30 all’impianto fucecchiese Aca, per ospitare il Centro Storico Lebowski, terza forza del campionato con 8 punti di ritardo.

Vannini è invece stato il marcatore giallorosso nell’1-1 con cui il Limite e Capraia è uscito indenne da Sesto Fiorentino contro la Sestoese. Un pari che ha permesso ai ragazzi di coach Gargelli di raggiungere quota 30, rimanendo a centro classifica. Ecco il tabellino limitese: Tamburini, Scaramelli, Murdocca, Massara, Pitrone, Cardellini, Matteini, Vannini, Nesti, Petrella, Falcone. Stasera alle 21.30 dul proprio terreno di gioco del Cecchi di Limite sull’Arno, i giallorossi riceveranno l’Atletico 2001, quarta forza del campionato.