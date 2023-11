Calcio a 5 serie b. Vigor Fucecchio in cerca di riscatto

Neanche il tempo di rifiatare che, dopo il recupero casalingo di giovedì sera contro il Bagnolo, oggi alle 18 la Vigor Fucecchio sarà di scena alle 18 al palazzetto di Baricella (Bo) per vedersela contro il Balca Poggese. Una gara delicata quanto importante per i ragazzi di coach Poli dopo la sconfitta di due giorni fa. Gli emiliani hanno infatti gli stessi 6 punti di Grancioli e compagni, conquistati proprio sul campo amico con 2 successi in altrettante partite. I neroverdi fucecchiesi vengono invece da 3 sconfitte consecutive dopo i primi 2 acuti in avvio di stagione. Tornando al match di giovedì sera, affrontato con tanto assenze, i vigoriani hanno saputo rimontare da 0-2 a 2-2 con i gol di Byaze e Grancioli, salvo poi arrendersi al micidiale contropiede del Bagnolo, capace di infilare altre 3 volte il portiere fucecchiese per il conclusivo 5-3 (inutile la doppietta personale nel finale di Grancioli). La speranza, per l’incontro di questo pomeriggio è quella di recuperare qualcuno degli infortunati Petri, Randazzo, Rovella e Ammannati.