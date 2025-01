Calcio a 5 Uisp. La prima parte di stagione ha parlato sudamericano

Ha parlato sudamericano la prima metà di stagione del campionato Uisp di calcio a 5 grazie al Furia Chalaca. I peruviani, guidati da Joel Chaparro, già miglior giocatore della scorsa stagione e dall’attuale capocannoniere Hanssel Jamir Garcia Rodriguez, comandano la classifica grazie alle sette vittorie. Condividono la vetta con i veterani del Borussia Cappuccini, dietro solo per una questione di minor differenza reti. Completa il terzetto di testa l’Ac Picchia, squadra tra le più blasonate del torneo. L’innesto di Enrriko Jashari, arrivato in estate dai rivali del Borussia Cappuccini, si è rivelato azzeccato, lo dimostrano le 20 reti in 8 presenze.

La lotta per aggiudicarsi un posto ai playoff ha visto brillare oltre ogni aspettativa la neonata Defensor Victoria, squadra tra le più giovani e numerose del torneo, che, grazie allo strapotere fisico e alla superiorità tecnica del giovanissimo Dawda Jarju, si è posizionata al quarto posto. A contendersi gli ultimi due posti disponibili per la post season più prestigiosa troviamo i Jaguars FC, il Collebronx, il Bayer Cappuccini e i Lions FC raccolte nel giro di 4 punti, anche se nulla è ancora deciso neppure per le più attardate FC Perù e QPR che hanno le carte in regola per rientrare nella corsa playoff.

Proprio il Perù FC ha dato vita ad una delle prove più emozionanti della storia del torneo: nel derby sudamericano contro i ben più quotati avversari di Furia Chalaca sono usciti sconfitti solo all’ultimo respiro dopo aver messo in difficoltà i primi della classe.

Al termine della stagione regolare le prime sei si aggiudicheranno un posto ai playoff che decreteranno il campione provinciale, le ultime quattro si sfideranno per la Wild Cup, che garantisce alla vincitrice 10 tesseramenti gratuiti alla stagione 2025/26. Sul tema dei premi personali, la lotta è serratissima per il titolo di capocannoniere e per quello di miglior portiere. L’età media si è abbassata rispetto al passato rendendo sempre più difficile aggiudicarsi il premio di miglior under 30. Anche la sfida tra i più veterani non è priva di sorprese e non mancano i candidati per conquistare il trofeo.