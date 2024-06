Calcio. Diamanti a Coverciano con Ribery

Dal campo alla panchina, con l’obiettivo di affermarsi anche in veste di tecnico. Alessandro Diamanti è tornato temporaneamente dall’Australia: in questi giorni sta frequentando al centro federale di Coverciano il corso "Uefa A". L’ex calciatore pratese, che ormai da un anno allena le giovanili del Melbourne City (dopo l’ultimo quadriennio da giocatore trascorso al Western United, durante il quale ha vinto un campionato) vuole evidentemente alzare l’asticella: quando avrà infatti conseguito questa abilitazione, potrà allenare anche le prime squadre di club fino alla serie C. Intanto è in buona compagnia, fra i banchi del "supercorso": come compagni ha infatti altri ex protagonisti della serie A di qualche anno fa, come gli ex difensori Luca Antonini (che chiuse peraltro la carriera al Prato, nel 2016) e Domenico Criscito, l’ex centrocampista pistoiese Francesco Valiani e soprattutto Franck Ribery. Dopo una carriera da fantasista di tutto rispetto insomma, Alino vuol fare sul serio anche da tecnico.