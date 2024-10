Calcio Dilettanti, incombe il maltempo. La Serie D sposta tutto al 30. Saltano gli anticipi di oggi

L’allerta meteo diramata in regione da Reggio a Rimini per la giornata di oggi ha sconvolto il programma di oggi e domani dei dilettanti.

Serie D. Tutte le gare della 7^ giornata, tranne Prato-Pistoiese che resta in piedi per domani alle 15, sono state rinviate d’ufficio a mercoledì 30 ottobre alle 14,30, una decisione senza precedenti per la D, che in passato era stata presa solo per la neve e che va oltre anche a quello deciso dai comitati regionali e provinciali. Slittano dunque al 30/10 Cittadella-Forlì, Lentigione-Imolese, Fiorenzuola-Riccione, Corticella-Zenith e Tuttocuoio-Sasso M., Progresso-San Marino, Sammaurese-Tau e Ravenna-Piacenza.

Le altre. Il Crer e i Comitati provinciali hanno invece fermato solo le gare in cui oggi una delle due squadre impegnate è in zona allerta meteo rossa in base alla suddivisione geografica di Arpae. Oggi dunque rimane in piedi solo Spezzanese-Maranese di Seconda ’F’ al ’Sassi’ di Spezzano, visto che Spezzano e Marano sono in zona arancione. Saltano gli altri 5 anticipi che riguardavano le modenesi: in Eccellenza Formigine-Rolo, in Promozione Sammartinese-Colombaro, in Prima ’D’ A. Spm-Maranello, in Terza ’A’ Madonna S.-Castelfranco e in Terza "B" Fosdondo-Monari Nasi. Oggi poi verrà presa una decisione per le gare di domani dall’Eccellenza alla Terza, che al momento sono tutte confermate.

Dai campi. Domani dunque, salvo rinvii di oggi, si giocano le gare dell’8^ giornata di Eccellenza con le altre due modenesi impegnate. Per il Terre di Castelli c’è la trasferta di Brescello con la Piccardo in cui Domizzi non ha Scarlata, Bruno e De Lucca (stagione finita per il crociato rotto), mentre nei reggiani mancano Rizzi, Monica e Bocedi, in dubbio Fiocchi, Gianferrari e Mastaj. Il Castelfranco ancora a zero punti (squalificato Belfakir, ko Mazzocchi) riceve l’Arcetana al completo.

d.s.