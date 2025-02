Calcio Uisp: poker di Denevi e il Sesta Godano resta solo soletto

La Spezia, 23 febbraio 2025 – Locanda Alinò e Leta Scp ancora in testa al Girone Eccellenza del calcio Uisp a 11. Crolla La Gira Of Chelli contro i campioni in carica targati come il locale di via del Molo. Nella seconda giornata del Girone Promozione, resta soltanto il Sesta Godano davanti a tutti, merito soprattutto del poker di Denevi contro il Levanto.

Intanto Veppo nel Girone 2 e Comano nel Girone 3, proseguono il loro viaggio indisturbato in vetta.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: La Gira O.F. Chelli-Locanda Alinò 1-6 (Moreni A.; Fjolla A., Marozzi M., Acosta Rodriguez F., Sicuro F., Migliore F., Russo R.), Realchiappa Progetto Appalti-Leta Scp 0-2 (Lombardi S., Rossi R.), Good Boys-Aurora Ponteggi 1-3 (Ambrosini C.; Cerri S. (2), Ibba A.). Ha riposato Avosa.

Classifica: Leta Scp e Locanda Alinò punti 4; Aurora e La Gira 2; RealChiappa, Avosa e Good Boys 0.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Levanto-Sesta Godano 5-6 (Beretta M. (3), Piropi L., Currarino A.; Denevi D. (4), Stagnaro A., Visigalli E.), Ristorante Pin Bon-Real Dlf Pizzeria Chiara 6-1 (Gravina P. (3), Ardovino D. (2), Gorgoglione A.; Rabà G.), Pellegrini Gomme-Saja Srl 3-2 ( Greco R., Cupini L., Ameglio A: Giosanu M., El Caidi H.).

Classifica: Sesta Godano punti 4; Real Dlf, Bacco e Pin Bon 2; Levanto, Pellegrini e Saja 0.

GIRONE 2

Risultati: Asd La Foce Fuoricampo-Delta Del Caprio 3-3 (De Rosa M. (2), Bonadies E.; Conti T., Lazzerini F., Volpi M.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Asc Bagnone 5-3 (Navari L. (3), Caldarelli F., Latino F.; Lombardi E. (2), Luciani L.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Sarzanello 7-4 (Mariotti D. (2), Stagliano' M. (2), Toso V. (2), Piva D.; Dell'ovo A. (2), Marchi D., Pallini A.), Monti-Fc Armaneto 4-4 (Maurelli D. (2), Martinelli M., Chiocca R.; Camilli F. (2), Bertone M., Caruso G.), Asd Veppo-Dlf/Gmn 3-1 (Varsi F., Ferrari V., Makitov I.; El Boussati A.), Bar Ravenna-Moto Masini 3-5 (Macera F., David C., Bello M.; Vene D. (2), Masini M., Scaduto F., Scaduto M.), Bar Cavour-Ac Rebocco/Vf Alinò 2-1 (Tonello M. (2); Coppola M.).

Classifica: Veppo punti 29; Cavour 26; Masini e Ms/Ccr 21; Rebocco/Alinò 19; Bagnone 16, Delta 15; Ravenna 12; Ciassetta 10; Foce Fuoricampo e Sarzanello 9; Dlf/Gmn 8; Armaneto e Monti 6.

GIRONE 3

Risultati: Pallerone-Atletico Gragnola 3-2 (Magnanini N., Gaspari L., Dallara N.; Pucciarelli M., Spadoni N.), Bar Picchi-La Loggia 4.0 2-2 (Vanoli F., Bernardini P.; Mugnaini A. (2)), Deportivo La Bottiglia-Dl Stella Rossa Canaletto 2-4 (Bardini F. (2); Salvatore D. (2), Torrini D., Mantegazza D.), Real Chiappa Palati Fini-Dlf Aston Birra 2-3 (Claudi S., Colombo J.; Di Gaspero E. (2), Isufaj F.), Veppo 2-Sesta Godano 2 1-3 (D’Ippolito T.; Carinto F. (2), Borrini M.), Asd Comano 2016-Lm Immobiliare 8-1 (Lombardi L. (4), Borsetto M. (2), Tavolaccini N., Puppi G.; Morganti G.), Asd Atletico Tresana 2010-Spezia Centro 2024 4-4 (Ferrari A. (2), Bambini C., Gires M.; Romani M., Da Pozzo L., Pasquali A., Ragone G.).

Classifica: Comano punti 27; Pallerone 25; Picchi 21; Loggia 20; Bottiglia 19; Gragnola, Real Chiappa e Dlf 16; Tresana 15; Spezia Centro 10; Sesta Godano 2 9; Dl Stella Rossa e Veppo 2 4; Lm Immobiliare 2.