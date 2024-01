Calciomercato Serie D. Il Real FQ prende il gioc...attore. Tomaselli, la controfigura di Baggio

Ennesimo innesto per il Real Forte Querceta che stavolta pesca tra gli svincolati il trequartista Federico Tomaselli, classe 1996 che l’ad Alessandro Mussi e il dg Alessandro Donati insieme al ds Gabriele Ulivi hanno messo a disposizione dell’allenatore Francesco Buglio per tentare la disperata rincorsa a una salvezza che pare alla portata di una squadra uscita rinforzata dal mercato invernale e pronta a svoltare in classifica nel girone E di Serie D. Il nuovo volto bianconerazzurro (40° giocatore diverso tesserato in stagione) è un collante tecnico tra centrocampo e attacco. In carriera Tomaselli ha già vestito le maglie di Lupa Roma, Prato e Breno in D oltre a quella della Pistoiese tra i professionisti e all’esperienza in Portogallo con Leiria e Olhanense (dov’è stato allenato da Edgar Davids). Un’attività professionale quella di calciatore che Tomaselli ha coniugato con la recitazione: diverse infatti le comparse sul set per lui tra cui spicca il ruolo da controfigura di Roberto Baggio nel film “Il Divin Codino”. "La richiesta da parte del Real FQ è stata l’unica a spronarmi in questo momento – dice il 27enne Tomaselli – ho deciso di accettare nonostante le difficoltà di classifica. Qui ci sono tutte le carte in regola per far bene. A livello personale ambisco a realizzare gol e assist". E domenica al “Necchi-Balloni“ c’è il Cenaia: uno scontro diretto fra penultime da non fallire.