Camaiore inciampa a Sarzana. Un’altra sconfitta per la Spv

Turno negativo per la versiliesi impegnate nel campionato di Serie A2. Sconfitte Camaiore e Spv, riposava la Pumas.

Sarzana-Camaiore 8-5

Partita equilibrata nei primi minuti, poi fra il 13’ e il 14’ c’è un immediato botta e risposta; al vantaggio ligure di Pistelli risponde Alonso. Dopo il nuovo vantaggio locale al 17’, ancora con Pistelli, seguono gli errori di Motaran, rigore, e di Tognacca, tiro diretto. Chi non sbaglia è invece Angeletti che infila il 3-1. Il Camaiore rischia di capitolare ancora , ma Pistelli fallisce un tiro diretto, poi negli ultimissimi secondi accade di tutto. Ne mancano solo 4 quando Pardini, su tiro diretto, trova il 2-3, ma neanche il tempo di esultare che, sul filo della sirena, Angeletti porta il Sarzana sul 4-2. Nella ripresa Tognacca allunga ancora, al 5, all’8’ Pardini accorcia su rigore, ma il Camaiore non c’è. Tognacca e Angeletti per il momentaneo 7-3, al 10’ e al 15’, due reti che precedono lo scatto versiliese, ma vano orgoglio, con le reti di Mattugini e Alonso a cavallo del 16’ e del 17’. Le ultime speranze svaniscono con il tiro diretto fallito da Pardini e l’8-5, al 19’, siglato da Pistelli. "La nostra peggior prestazione stagionale - taglia corto Alberto Orlandi -. Partita giocata non con la giusta attenzione né con la necessaria cattiveria. Siamo scesi in campo scarichi e svogliati. Spero ci serva da lezione".

Formazione: Bandieri, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero, Taiti.

Roller Matera-Spv 6-1

Dopo 10’ di sostanziale equilibrio i lucani passano con Santeramo al 9’ e con Piozzini all’11’. Dopo che Piozzini fallisce un tiro diretto, l’Spv mette fuori la testa ed accorcia al 19’ con Francesco Poletti, ma è solo illusione perché Piozzini sigla il 3-1 immediatamente dopo. Nella ripresa il Matera controlla e va in rete con Torres al 3’ e per due volte con Santeramo, al 15’ e al 23’. "Abbiamo affrontato una squadra molto forte con un giocatore, Piozzini, quasi immancabile - commenta Alessandro Martini -. Ciò premesso siamo stati ingenui sui primi due gol subiti e, quando abbiamo accorciato, Piozzini ha deciso la partita con le sue giocate. Meglio la ripresa. Risultato troppo pesante".

Formazione: Poletti Fi., Poletti Fr., Cinquini, Bicicchi, Cortesi, Toti, Spagnuolo, Tomei, Biancucci, Mascherpa.

Classifica: Castiglione, Matera e Sarzana 12; Camaiore e Pumas 9; Prato, Follinica e Salerno 3; Spv Viareggio 0.

Sergio Iacopetti