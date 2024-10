Camminata ’Nastro Rosa’ sulle Mura

Una camminata ludico-sportiva non competitiva solidale sulle mura di Ferrara. Si tratta dell’ottava edizione della ‘Camminata Nastro Rosa’, ideata ed organizzata da Lilt con il supporto dell’amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa attraverso l’assessorato alle politiche sociali. La manifestazione si è tenuta domenica mattinata con ritrovo alla porta degli Angeli di corso Ercole I d’Este. Alla camminata hanno partecipato circa 250 persone tra le quali anche l’assessore ai servizi sociali del comune di Ferrara Cristina Coletti, oltre a Paolo Calvano, assessore regionale, che ha anche corso.

La partenza da sotto l’arco e poi via lungo il percorso di circa 8 km è stato ricavato dagli organizzatori tra le mura estense e il sotto mura con arrivo ai ‘bagni ducali’ e poi fare ritorno fino alla porta degli Angeli. Il ricavato dell’evento sarà destinato alle iniziative benefiche della Lilt. Essendo un non competitiva non si sono svolte premiazioni individuali, ma riconoscimenti ai gruppi più numerosi, che sono stati premiati dal Presidente LILT Edgardo Canducci e sono risultati nell’ordine Manifattura Berluti di Gaibanella, Corriferrara e Quadrilatero.