Camminata di Natale, gli auguri si fanno di corsa

Prato, 24 dicembre 2023 – Grande successo di partecipazione per questa corsa/passeggiata di 5 chilometri che ha colorato di rosso le vie della città, la 5 Km di Buona Natale col sorriso organizzata da Il Campione sotto l’egida Uisp.

La gara è stata l'occasione per farsi gli auguri di Natale, passeggiare insieme e soprattutto fare beneficenza pro zone alluvionate. Nel contesto della gara dalla Ets Regalami un sorriso, che ha anche curato il servizio fotografico, ha donato all'Associazione Kepos di Prato (assistenza diurna per disabili) le piastre per il defibrillatore. Questo è lo spunto per ricordare che a queste macchine salvavita necessita di controllare la scadenza batterie e e piastre.