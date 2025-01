Campionati Ice Swimming. Una pioggia di medaglie

Proprio pochi giorni fa, a Molveno (un paese della provincia autonoma di Trento) si sono svolti i campionati mondiali di "ice swimming". Si tratta di una variante del "classico" nuoto che da regolamento si pratica in spazi esterni con temperature inferiore ai 5 gradi centigradi, con gli sfidanti che sono quindi chiamati a competere dovendo tener conto anche del dispendio di energie dovuto a questa variabile: oltre settecento nuotatori provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo si sono affrontati nella località trentina, con una temperatura registrata prossima allo 0.

Tra loro c’erano anche atleti di livello olimpico, come Markus Rogan, Keaton Jones, Jonathan Kopelev e Mario Sanzullo. Ed al totale di 44 medaglie conquistate dalla selezione italiana ha contribuito con 5 podi anche la delegazione pratese dei "Warm Hearts", una squadra formata perlopiù da ex-Futura e tesserati del CSI Prato.

Lorenzo Innocenti ha ad esempio agguantato una medaglia d’argento nei 200 stile M30 (terza miglior prestazione di sempre) ed una di bronzo nei 100 stile. Argento poi per Tommaso Livi nei 50 dorso M30 (terzo miglior "performer" di sempre) per Edoardo Bertolini nei 100 farfalla M30 (oltre ad un quarto posto nei 100 stile) e per Ludovica Santini nei 50 farfalla F25. Fuori dalla "top three", da segnalare la prestazione di Simone Bortolotti ed Ivan Campagni, rispettivamente quarto e quinto nel 50 farfalla M30, con Chiara Bonifacio ottava nei 50 farfalla F20, Giacomo Massini sedicesimo nei 100 stile M30 e Stefano Folini settimo nei 50 farfalla U35.

"Orgogliosi di essere riusciti a farci valere di fronte ad atleti di nazioni ben più avvezze a temperature così rigide – hanno commentato Innocenti, Bertolini, Santini, Livi, Bortolotti, Campagni, Bonifacio, Massini e Folini – ci chiamano folli, ma questo sport ci trasmette forti emozioni e ci auguriamo che possa trasmetterle a sempre più persone, sino a poter diventare disciplina olimpica, come merita. Sarebbe bello – chiudono potersi preparare per i prossimi campionati in piscine del territorio che nei mesi invernali rimangono solitamente inutilizzate".

Giovanni Fiorentino