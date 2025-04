Campionati Italiani Duathlon Sprint: Successi per Ferrara Triathlon Club a Imola

Si sono svolti nel week end i campionati Italiani di Duathlon Sprint, come di consueto nell’Autodromo di Imola. Apre le danze il Campionato Italiano di Duathlon Sprint Assoluto, svoltosi sabato; prestazione di rilievo quella del giovanissimo D’Iapico Andrea (cat. YB) che chiudendo con il miglior crono di squadra si conferma in grande forma. Cillani Raul (3° cat. M6) ottiene un prestigiosissimo podio di categoria, sempre in campo maschile tantissimi gli esordienti sulla distanza, ottime prove per tutti gli atleti del Ferrara Triathlon Club: Barillari Dario, Grassi Massimo, Ferioli Roger, Astori Andrea, Casoni Filippo; Perinelli Stefano, Dini Valerio, Pasello Simone e Bonamici Fabio.

In campo femminile prima a tagliare il traguardo della società è Bergamini Anita, seguita dalla giovanissima Zaghi Sofia. Domenica è stata la volta del Campionato Italiano Duathlon Sprint Coppa Crono, competizione a squadre che ha visto ai nastri di partenza per la squadra ferrarese 3 formazioni in campo maschile e una in campo femminile; il trio formato da Bergamini Anita, Biavati Martina e Tosi Alice concludono un’ottima gara.

Prima squadra ferrarese maschile al traguardo è stata quella composta da Tocchio Massimo, Valentini Massimo e Correggioli Stefano che hanno dimostrato un’eccellente condizione, seguiti dal quartetto formato da Venturoli Marco, Pupeschi Carlo, Quintabà Lorenzo e Mantovani Alberto; chiude il quintetto composto da Menozzi Fabio, Lazzari Luca, Fogli Massimo, Bottoni Michele e Piazzi Roberto. Appuntamento da non perdere è quello previsto per sabato 12 aprile a Spiaggia Romea con il Triathlon Medio No Draft, gara valevole come campionato regionale.