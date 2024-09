Campionati italiani outdoor. Bilisari sul podio insieme a Nespoli

I Campionati italiani outdoor lasciano alla Compagnia Maremmana Arcieri molte emozioni. Matteo Bilisari si è laureato campione italiano di classe 2024 a pari punti con l’olimpionico Mauro Nespoli, mentre Ilaria Tognozzi ha ottenuto il bronzo nell’arco olimpico Allievi femminile, così come la squadra Ragazze. A Camaiore sono arrivati grandi risultati per la società grossetana, con culmine massimo ottenuto dal giovane Matteo Bilisari che ha ottenuto il titolo italiano al pari di Mauro Nespoli nell’arco olimpico senior: per il grossetano è arrivato un titolo a ex aequo poiché la gara è stata annullata per maltempo. Bilisari ha ottenuto due medaglie d’oro: la prima è arrivata nella terza giornata di gare all’interno della categoria senior. Bilisari ha realizzato 671 punti che gli hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio, davanti a Matteo Borsani degli Arcieri del Roccolo con 665 e Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre con 663. Nella giornata conclusiva della manifestazione, in cui si assegnavano i titoli assoluti, la pioggia torrenziale ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma delle finali con lui e Nespoli primi a ex aequo.

Questi i risultati, partendo dai più piccoli. Nella categoria Arco olimpico Ragazzi femminile sono arrivati il sesto posto di Sara Fruscoloni, il sedicesimo di Vittoria Capuccini e il diciottesimo di Serena Pepi. La squadra ha però vinto il bronzo sommando la somma dei punteggi. Nel Compund Allievi maschili c’è stato l’ottavo posto di Leonardo Marchi. Nell’Arco olimpico Allievi maschile il ventiseiesimo posto di Niccolò Mazzuoli e il trentesimo di Cristian Bertoldi. Poi il bronzo di Ilaria Tognozzi nell’Arco olimpico Allievi femminile, e il diciottesimo di Alessia Bilisari. Nell’Arco olimpico misto Allievi c’è stato il quarto posto del duo Tognozzi-Mazzuoli; nell’Arco olimpico Junior femminile il quarto posto di Ginevra Landi. Nell’Arco olimpico Master il quarto posto di Maurizio Rossi.