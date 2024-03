Campionati regionali nuoto sincronizzato. Marchetti in trionfo. Campionessa toscana

Il "synchro team" della Futura aveva conquistato il titolo di vice-campione d’Italia nella categoria "juniores", una decina di giorni fa. Nei giorni scorsi invece è arrivato anche l’alloro regionale assoluto grazie a Ginevra Marchetti. E’ il risultato arrivato da Livorno, dove il sodalizio pratese ha preso parte ai campionati regionali "assoluti". Nel segno di Marchetti, appunto: la giovane sincronetta di Montemurlo è salita sul gradino più alto del podio negli obbligatori, facendo registrare un punteggio di 76,498. Si è quindi laureata campionessa toscana, confermandosi fra le promesse più brillanti della disciplina a livello nazionale.

Buone anche le performance delle compagne di squadra, iniziando da quarto posto di Margherita Tempestini. A scendere, sesto Gabriele Minak, settima Amanda Rossi, ottava Chiara Cipriani, dodicesima Anna Padelli, tredicesima Azzurra Santoro, quindicesima Giulia Boncompagni, ventunesima Abigail Budri, ventiquattresima Leonora Mazzoli, ventottesima Gaia Bonanni, ventinovesima Olivia Prosperi e trentesima Viola Torracchi. La squadra ha quindi ripreso gli allenamenti, in vista dei prossimi impegni. Con l’obiettivo di continuare a crescere, confermandosi competitiva ad ogni livello.

"Questo gruppo ci sta facendo sognare. Ci stanno abituando a risultati meravigliosi e per questo li ringraziamo – ha ribadito il presidente della Futura, Roberto Di Carlo – quello che ci rende orgogliosi è la dedizione che mettono ogni giorno e la passione che dimostrano per questo sport. Un infinito grazie per il risultato di Riccione va ai tecnici: a Simona Ricotta, a Bianca Vivirito e tutto lo staff. Ma soprattutto agli atleti e alle famiglie che credono in noi ogni giorno".

Giovanni Fiorentino