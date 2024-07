Campionati regionali tiro con l’arco. La società belfortese fa il pieno di medaglie

Diciassette titoli regionali per gli Arcieri del Medio Chienti. Hanno trionfato i padroni di casa ai campionati regionali Marche -tiro alla Targa outdoor 2024 giovanile e senior- che si sono svolti sabato e domenica scorsi a Belforte del Chienti, allo stadio comunale. Organizzati proprio dal’asd Arcieri del Medio Chienti. Alla presenza di numerose autorità di Coni, Federazione tiro con l’arco, sabato è stata la volta dei giovani, mentre domenica dei senior. Gli atleti belfortesi hanno portato a casa 17 titoli regionali, 24 ori, 8 argenti e 9 bronzi. Prima squadra assoluta nel medagliere della competizione. In mostra anche il settore giovanile dell’associazione che, dopo i successi nelle qualifiche dei due più importanti eventi nazionali per i cadetti (Trofeo Pinocchio e Trofeo Coni) si sono distinti anche in questa occasione. "Speriamo di aver raggiunto le aspettative di tutti, ci siamo impegnati al massimo per far sì che funzionasse tutto nel migliore dei modi e la manifestazione scorresse velocemente e senza intoppi. Sembra che ci siamo riusciti", ha detto il presidente Marco Feliziani, ringraziando l’amministrazione comunale, le altre associazioni (in primis l’asd Belfortese Calcio che ha permesso di utilizzare la struttura e il custode per la disponibilità, il circolo giovanile Uno nessuno centomila, il Motoclub, la Protezione civile, i Bocciofili), i soci, atleti e non. Hanno fatta tappa a Belforte in questi due giorni Fabio Luna, presidente del Coni regionale, i consiglieri federali Fitarco Vittorio Polidori, Cristina Pernazza ed Elena Forte, poi Raimondo Cipollini, presidente Fitarco Marche, il sindaco Alessio Vita con l’assessore Claudio Cipollari, i consiglieri comunali Carlo Santini e Luca Pierluigi. Arbitri Flavio Censi e Denis Costantini, direttori dei tiri Luca Dignani e Alessandro Carassai.

Il prossimo appuntamento sarà il 4 agosto per il campionato regionale 3D.