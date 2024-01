Campionato di volley serie C. Successo dell’Axore Macerata, adesso si pensa ai playoff

L’Axore Macerata è ripartita con il piede giusto dopo lo stop in Coppa Marche battendo 3-0 l’Arbo Borgovolley Fano. Il successo conferma i maceratesi al secondo posto del girone B del campionato di serie C di volley con 26 punti e permette ai biancorossi di prepararsi bene ai playoff con la giusta spinta e fiducia dopo il positivo cammino. "La partita significava poco dal punto di vista della classifica, ma per il gruppo era molto importante tornare alla vittoria", spiega coach Diego Cacchiarelli che è proiettato sui prossimi obiettivi.

La squadra di pallavolo, accompagnata dal presidente Gianluca Tittarelli, ha fatto anche una visita al nuovo punto vendita di Likenew al Centro commerciale Val di Chienti, la formazione è stata accolta da Francesco Zacheo, partner di Likenew e anche sponsor della Pallavolo Macerata.