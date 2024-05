Campionato italiano production. Benetti in testa alla classifica

Con due secondi posti, in gara 1 e in gara 2, centrati all’autodromo di Magione a Perugia Thomas Benetti ha conquistato la testa della classifica generale del Campionato italiano sport production. Il giovanissimo pilota di Stazzema, in sella ad una Aprilia 250cc, comanda così il campionato (dopo il secondo weekend di gare) con 60 punti, seguito da Marco Da Rold e Nicolò Montenero, entrambi a 51 punti.

Dunque bel risultato per Thomas Benetti, iscritto all’associazione Full Gas Racing Team versiliese, sostenuto dal Moto club Versilia corse e dal Moto club Monaco di Roma, e che gareggia in questo talentoso campionato italiano di motociclismo con la scuderia Moto Crono Racing di Roma.

In gara 1 Thomas è partito benissimo e l’ha condotta egregiamente rimanendo sempre in testa, salvo poi essere passato nel penultimo giro: era pronto a tornare in testa ma a causa di una caduta rovinosa di un ragazzo è stata alzata la bandiera rossa e la gara è finita in anticipo. Si è conclusa così con Nicolò Enea Montenero primo, seguito da Thomas Benetti, e in terza posizione Marco Da Rold.

La gara 2 si è conclusa con Tommaso Landi primo che ha conquistato anche il giro veloce in 1:20.772, seguito da Thomas, e terzo Giacomo Baratti. il prossimo appuntamento è in programma il 7 luglio all’autodromo di Modena, Thomas è con costanza sempre nelle prime posizioni e si attesta il pilota da battere nel Campionato Aprilia sport production 2024.