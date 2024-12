Campionato Nazionale federale. Al "Gif Winter Edition» importanti risultati per la società Ginnastica Grifone

Grandi risultati per la società Ginnastica Grifone al Campionato Nazionale federale "Gif Winter Edition" svoltosi a Rimini. Questa esperienza non solo ha regalato emozioni e medaglie alla società grossetana, ma ha rappresentato il culmine di mesi di duro lavoro, sacrifici e passione delle atlete e tecniche, che ogni giorno si dividono tra scuola, allenamenti intensi e preparazione mentale. Rebecca Biagioni (categoria LD Senior 2) ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento al cerchio con un esercizio intenso sulle note di "Feeling Good". Adele Nuti (categoria LA2 J1) ha sfiorato il podio con un quarto posto al cerchio e altri ottimi piazzamenti, dimostrando eleganza e determinazione. Alyce Leva (LA2 J2) ha regalato una medaglia di bronzo al cerchio, impressionando con la sua forza sulle note di "Queen of Kings". Letizia Pepi (LA2 J2) ha brillato con una medaglia d’oro al cerchio e due bronzi, uno in specialità clavette e l’altro nell’all around. Stella Halimi (categoria LA1 J2) ha trionfato con un oro alla palla e un argento nell’all-around. Successi di squadra nel Winter Club con Rebecca Biagioni e Rebecca Micheloni che si sono laureate campionesse nazionali nel Torneo Winter Club, mentre la squadra composta da Alyce Leva, Adele Nuti e Letizia Pepi ha dimostrato grande coraggio e spirito di squadra, piazzandosi a metà classifica nonostante l’emozione della prima esperienza nazionale. Parallelamente alla ginnastica ritmica, anche le ginnaste della sezione artistica, Giulia Martellucci e Fabiana Vannucci, hanno partecipato con entusiasmo nella categoria LB3 BASE A4.