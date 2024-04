Campionato provinciale Uisp di calcio a 5. La prossima settimana gli appuntamenti finali

La prossima settimana terminerà la seconda edizione del campionato provinciale Uisp di calcio a 5 con gli ultimi tre appuntamenti. Martedì alle 20.30 al campo del S.S. Sacramento a Macerata si giocherà la finale della Coppa Wild Card che mette in palio dieci tesseramenti gratuiti per la prossima stagione. A contendersi il premio saranno il Jaguars Futsal Club Macerata ed i Winners. La finale dei playoff è fissata mercoledì alle 21 nello stesso campo. L’FC Perù, dopo aver confermato l’imbattibilità in semifinale superando l’Oftalmedica Albanet, aspetta gli avversari dell’Atletico Macerata (foto), protagonisti di uno splendido girone di ritorno grazie, tra gli altri, alle giocate di Luis Gabriel Perez, in lizza anche per l’Mvp dei playoff. L’ultimo appuntamento è la cerimonia di premiazione, che si terrà giovedì a Pollenza al ristorante Sàzon Latino, in via Vecchietti 7, dove verranno conferiti i premi individuali e i due trofei di squadra. Sono intanto aperte le iscrizioni per il campionato della stagione 2024-25.