Campionato regionale Silver. Corallo, tutti i risultati. Antonazzo è d’argento

Pochi giorni fa, a Rosignano, è andata in archivio la seconda prova del campionato regionale "silver" di ginnastica ritmica. Una kermesse che ha visto sfidarsi le migliori giovani ginnaste provenienti da tutta la Toscana, nelle varie categorie anagrafiche. E le agoniste di Patrizia Iovine hanno nel complesso ben figurato. Il miglior risultato è quello fatto registrare da Martina Antonazzo, capace di agguantare una medaglia d’argento. Quarta piazza per Martina Moschi, mentre Giulia Ospite ed Angela Gallucci si sono classificate quinte e Ilaria Galeotti, Marina Giovannini, Bianca Guarducci e Tamara Mati si sono piazzate. Buone poi anche le performance di Victoria Bassilichi, Clarissa Paoletti, Giulia Rosati, Chloe Zipoli, Viola Mazzei, Sofia Rosadini, Rebecca Paoletti, Suami Luchetti, Olivia Bracciotti, Stella Boccardi, Adele Oloferne e Diletta Borselli. Le ragazze di Montemurlo hanno ad ogni modo ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di rimpolpare ulteriormente il medagliere e confermarsi ai vertici regionali nell’ambito di una stagione ormai entrata a tutti gli effetti nella sua fase decisiva sotto ogni punto di vista.