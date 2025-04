Canniccia Motor Club Forte sfida il Cp Grosseto: obiettivo secondo posto

Vincere per mettere in ghiaccio il secondo posto; vincere per mantenere vivo l’entusiasmo necessario per non pensare troppo al futuro. Vincere per riuscire a ripetere la bellissima cavalcata della passata stagione, perché anche se non hai come obiettivo la conferma dello scudetto, ma batti due volte su due il Trissino, un pensierino ce lo puoi anche fare. La Canniccia Motor Club Forte scende stasera a Grosseto, ospiti del Cp di Massimo Mariotti, con l’obiettivo di confermarsi. I maremmani, che nel girone di ritorno hanno racimolato la miseria di seipunti in undici uscite, non vanno però sottovalutati perché nel girone di andata si erano comportati benissimo entrando, addirittura, nella Final Eight di Coppa Italia. "Sarà una partita a rischio – premette Mirko De Gerone – perché la pista di Grosseto non si addice al nostro gioco e alle qualità tecniche di diversi ragazzi. Comunque abbiamo pensato a delle soluzioni". Soluzioni che De Gerone e squadra hanno trovato, con arguzia a classe, anche per fermare la capolista Trissino. "Siamo stati bravi – spiega ancora – e sottolineo il termine bravi, perché abbiamo messo in pista tutti gli accorgimenti, sia difensivi che offensivi, che avevamo preparato. Non pensiamo allo scudetto, ma vogliamo goderci tutto finché lotteremo per questi colori". Dichiarazione che lascia trasparire sì l’orgoglio, ma anche qualche patema d’animo pensando al futuro. "La nostra non è una situazione facile – va avanti l’allenatore – perché il nostro futuro professionale si decide in queste settimane. Attorno a noi corrono tante voci, alcune inventate ed altre vere, che possono toglierci la necessaria concentrazione, ma finora abbiamo retto e, sono sicuro, che la squadra reggerà fino alla fine perché composta da professionisti serissimi". De Gerone che a tal proposito dichiara: "Sono legato a questa società, ma del mio futuro non so niente". Cercando di non pensarci troppo, e ritornando all’attualità, Massimo Mariotti presenta così la partita: "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, una squadra fortissima, ma cercheremo di metterli in difficoltà con le nostre armi. Certo il nostro obiettivo, per valore della rosa e budget a disposizione, non poteva che essere la salvezza, ma valiamo di più degli ultimi risultati negativi, pesantemente condizionati da infortuni in serie e squalifiche. Meritavamo almeno 3-4 punti in più". Sergio Iacopetti