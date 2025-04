Canoa fiorentina trionfa a Sabaudia: Sandrucci e Biagini vincono il K2 under 23

La canoa fiorentina ancora una volta sulla cresta dell’onda. Il 2024 della Canottieri Comunali si era chiuso col titolo italiano junior vinto da Fausto Veggi nello slalom, il 2025 si è aperto con un altro successo tricolore, questa volta per merito di Michele Sandrucci e Andrea Biagini che a Sabaudia si sono imposti sul K2 under 23 nella specialità del fondo, sui 5 mila metri. L’evento, tradizionale regata di apertura della stagione, ha registrato oltre 800 partecipanti in rappresentanza di 90 società, che si sono sfidati in un programma intenso e di alto livello articolato su due giornate di gara. Nella prima sono scese in acqua le barche singole - K1 e C1 - mentre nella successiva è stata la volta di quelle multiple: K2, C2, K4 e C4. Alla gara del K2 vinta dai due biancorossi hanno preso parte altri due compagni di circolo: Luca Cantori e Niccolò Bassilichi, che si sono piazzati decimi.

"Sandrucci e Biagini sono partiti bene e sono rimasti al comando dall’inizio alla fine, davanti ad avversari altrettanto forti che hanno reso loro la vita difficile – spiega l’allenatore Marco Guazzini che li ha messi in barca la prima volta e li ha fatti crescere -. È stata una giornata molto felice, che aspettavamo da tempo e che ci ripaga di anni di sacrifici e di sfortune". Sul terzo gradino del podio, nel K2 junior, le sorelle Livia e Claudia Burnett; bronzo anche per la coppia Giulio D’Amora-Ivan Sherstiuk nel K2 categoria Ragazzi. Biagini e Sandrucci hanno preso parte anche alle gare singole in K1 piazzandosi rispettivamente quinto e undicesimo in una regata velocissima e molto tirata con quasi settanta iscritti. Fra i più giovani, D’Amora, alla sua prima gara nazionale, si è piazzato nono in K1 nella categoria Ragazzi, in quella Ragazze, invece, Claudia Burnett è giunta sedicesima. Domani a Massarosa sono in programma i campionati toscani, sempre sui 5 mila metri, mentre il 26 e 27 aprile a Milano ci sarà la selezione in K1 senior 1000 metri; Biagini e Sandrucci faranno il K2 500 e poi la selezione di maratona per gli Europei che doveva tenersi a Firenze ma fu annullata per la piena dell’Arno.

Franco Morabito