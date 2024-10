Canoa, i campionati nazionali a Genova. Lucrezia Zironi, un 2024 perfetto. Domina anche agli Universitari

Si conclude nel migliore dei modi, il fantastico 2024 della modenese Lucrezia Zironi (foto), che nello scorso fine settimana ha fatto man bassa di successi ai campionati nazionali Universitari di canoa e canottaggio, che si sono svolti al College Remiero Universitario di Genova Pra’. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti-studenti da tutta Italia. Lucrezia Zironi, tesserata per il gruppo sportivo delle Fiamme azzurre, partecipava in funzione della sua iscrizione alla facoltà di Scienze Biologiche all’Università di Modena e Reggio Emilia, ed ha fatto valere la propria superiorità tecnica, che giusto un paio di mesi fa, le ha consentito di essere protagonista anche ai Mondiali Universitari. A Genova, la comitiva del Cus MO.RE. dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per quanto composta solo da due atlete, Zironi e la compagna di squadra Giulia Tonelli, accompagnate dal tecnico Davide Zironi, non ha avuto difficoltà ad emergere, conquistando la vittoria nel K1 500 e K1 200 con Lucrezia Zironi, e nel K2 500 e K2 200 con la coppia Zironi – Tonelli, con quest’ultima che porta a casa anche il bronzo nel K1200.

r.c.