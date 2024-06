Canoa - Rafting. La Casci agli Europei

Nina Casci (foto) convocata nella Nazionale italiana di rafting: amndrà agli Europei in Bosnia. Il Garfagnana Rafting, il suo club, si dice "orgogliosissimo di annunciare che la" propria atleta, classe 2012 e residente nel Comune di Coreglia, "è stata nuovamente convocata" in azzurro. Da oggi fino a sabato 15 giugno, la Casci sarà impegnata in Bosnia, sul Neretva River, per gli Europei di rafting, la seconda competizione internazionale più importante in ambito sportivo-fluviale dopo i mondiali che si terranno fra due anni.

La ragazzina di Coreglia, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato fin da subito eccezionali capacità in acqua, nella gestione dei gruppi.

Nata sportivamente nella squadra congiunta Garfagnana Rafting-RKA Rafting e allenata da Fabio Corsi, dalle prossime gare nella nuova squadra tutta biancazzurra del Garfagnana Rafting ora si cimenta in questa importantissima gara internazionale.

Gli Europei di rafting sono una competizione di alto livello che vede sfidarsi le migliori squadre della specialità del vecchio continente. La storia di questa manifestazione è ricca di emozioni e di momenti memorabili.