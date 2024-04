Domani, nelle acque antistanti la sede della Società Canottieri di Pesaro, venti atlete della medesima società daranno vita alla manifestazione "Fiume in Rosa", 9ª giornata nazionale sulla salute della donna, istituita dal Ministero della Salute, che permetterà di avere accesso a informazioni e screening gratuiti. L’evento, organizzato in contemporanea con altre 35 città italiane, prenderà il via alle 11.30. Lo scopo della giornata è sottolineare l’efficacia dell’attività sportiva nel campo della salute, sia come strumento di prevenzione e recupero da infortuni, sia come ritorno ad una normalità, anche a seguito di patologie importanti e psicologicamente invalidanti, un argomento che sta molto a cuore alla società di canottaggio pesarese. A questo proposito, interverrà la dottoressa Anna Maria Baldelli, specializzata in oncologia, che illustrerà come lo sport fornisca un aiuto di alto livello, in relazione al recupero psicofisico. Sarà presente anche l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora.

Il programma prevede alle 10 l’arrivo dei partecipanti alla sede sociale di Calata Caio Duilio, alle 10.30 il saluto del presidente del sodalizio pesarese, Fabio Giustiniani, quindi gli interventi delle autorità e poi quello della dottoressa Baldelli sul tema "Sport e benessere delle donne". Infine, alle 11.30, l’uscita in mare delle atlete con le imbarcazioni messe a disposizione dalla Canottieri Pesaro ed alcune ospiti esterne. "La regata consisterà in una sfilata di imbarcazioni di canottaggio con equipaggi di sole donne che prenderà il via in contemporanea con le altre società remiere di tutta Italia - dice il presidente della Canottieri - . Per l’occasione le nostre atlete indosseranno la maglietta rosa dedicata all’evento".