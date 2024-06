Canottaggio, Campionati continentali di Danzica. Azzurra Severini è la regina del Coastal rowing

La 17enne sarteanese Azzurra Severini si è laureata campionessa europea di coastal rowing (canottaggio costiero) ai Campionati continentali di Danzica lo scorso fine settimana. La giovanissima atleta, che compirà 18 anni a settembre, cresciuta con la Canottieri Dlf Chiusi e con la campionessa Chiara Sacco, ha conquistato una medaglia d’oro con la maglia della nazionale italiana nel doppio under 19 assieme a Lucio Cozzolino della Canottieri Irno Salerno. La specialità, che ha visto primeggiare i ragazzi italiani contro un’agguerrita coppia spagnola, è quella del Beach Sprint, che prevede un tratto di corsa sulla spiaggia, una rapida salita in barca con percorso a slalom di 250 metri in acqua fino alla boa di virata più lontana e quindi altri 250 metri. Una vittoria preziosa, anche alla luce del fatto che alle prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028 il coastal rowing sarà per la prima volta presente. Azzurra Severini è tornata in Italia ieri ed è stata accolta da parenti e amici che hanno festeggiato la vittoria: "E’ stato incredibile – racconta appena atterrata a Napoli –. Ho iniziato a fare canottaggio da bambina e devo moltissimo a Chiara Sacco. E’ stata una gara complessa e tirata, con Lucio abbiamo dato il massimo e sono onorata di aver portato in Italia questa medaglia. Adesso testa ai prossimi impegni".

Azzurra è una ragazza con occhi profondi che dicono molto sulla sua maturità e la sua tenacia: "Ho iniziato per caso quando avevo 7 anni dopo aver conosciuto Chiara. A quell’età le cose erano un puro divertimento. Poi sono arrivati i risultati, la passione è cresciuta, verso i 10 anni sono passata all’agonismo e da lì è stato un crescendo che mi ha portato alla straordinaria esperienza in Polonia".

La campionessa sarteanese eccelle nel canottaggio ormai da diversi anni, con vari titoli italiani vinti. A Danzica si è avverato il sogno di vestire la maglia della nazionale italiana e soprattutto di portare a casa il massimo risultato. Una soddisfazione per chi l’ha sempre seguita e preparata: oltre a Chiara Sacco, ci sono infatti Cosimo Cascella e Federico Feri.

Massimo Montebove