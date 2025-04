Canottaggio. I Canottieri Limite prendono tutto. Tredici medaglie per i loro atleti

Quattro ori, cinque argenti e quattro bronzi è il bottino con cui la Canottieri Limite è tornata da Genova-Prà nella prima regata regionale dell’anno su distanza regolamentare, dopo l’annullamento della gara di Roffia a causa della grave alluvione che ha colpito il nostro territorio. Sebbene si sia disputata in Liguria la manifestazione ha ospitato anche i giovani atleti toscani con i biancazzurri limitesi, che non hanno mancato l’occasione di mettersi in mostra. Grandi protagonisti sono stati Duccio Cianti e Andrea Palella, che oltre a vincere individualmente le proprie gare nel singolo 7.20 Cadetti, si sono poi ripetuti anche nel Doppio tagliando il traguardo per primi. L’altra medaglia d’oro se l’è invece messa al collo Cesare Borlenghi nel due senza Under 19 misto con Stranzulla di Sanpiero.

Veniamo ai cinque secondi posti, che sono stati conquistati da Giulia Faggioli nel Singolo 7.20 Cadetti femminile, Luca Cassettari nel Singolo Cadetti, Tommaso Prosperi e Lorenzo Scaffi nel Doppio Under 19, il Quattro di coppia Under 17 formato da Alessandro Bertini, Christian Buonocore, Isaia Prosperi e Leonardo Vaglini e da Stefano Mori nel Singolo 7.20 Allievi B2. Infine, a salire sul terzo gradino del podio sono stati Giorgia Piroddi nel Singolo Under 17, Vittoria Ancillotti nel Singolo Cadetti, Alessandro Arfaioli nel Singolo Allievi C e il Quattro senza Senior A di Cesare Borlenghi, Edoardo De De Vito, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni. Tra gli altri portacolori limitesi scesi in acqua da segnalare il quarto posto di Marta Lensi nel Singolo Cadetti e delle due sorelle Alessia e Irene Cresti nel Doppio Under 17.

Adesso, però, l’attenzione del club remiero più antico d’Italia è già rivolta al prossimo fine settimana quando si terrà in Lombardia il Meeting Interregionale Nord di Gavirate, competizione che permetterà ai primi otto classificati nelle gare del singolo e del due senza maschile e femminile di qualificarsi agli Europei Under 19, in programma a Kruszwica, in Polonia, il 24 e 25 maggio prossimi.